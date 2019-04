Napoli. Tragedia sfiorata all’ospedale Santobono, la mamma di un ricoverato tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra

Napoli. Attimi di terrore quelli vissuti nella giornata di oggi all’ospedale “Santobono” dove è stata sfiorata la tragedia. La madre di un bambino ricoverato presso la struttura ospedaliera ha tentato il suicidio scavalcano il davanzale di una finestra al terzo piano e restando pericolosamente in bilico. Il peggio è stato evitato grazie al tempestivo e coraggioso intervento del marito della donna, aiutato da alcune guardie giurate accorse immediatamente insieme al personale infermieristico. L’uomo è riuscito ad afferrare il braccio della moglie riuscendo a tirarla in su e salvandole la vita. Non si conoscono i motivi che hanno spinto la donna a tentare il gesto estremo e spetterà alle autorità sanitarie e alle forze dell’ordine fare luce su quanto accaduto. Il primario del Pronto Soccorso, dott. Vincenzo Tipo, ha precisato la donna assisteva il figlio ricoverato presso il reparto di ortopedia per una banale frattura e nulla lasciava presagire un simile comportamento, anche perché le condizioni del bambino non destano alcuna preoccupazione nel personale che lo ha in cura.