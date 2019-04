TAXI COLLETTIVO SPERIMENTALE

UN TAXI PER TUTTI SERVIZIO DI CIVILTÀ

VIAGGIARE INSIEME PER RAZIONALIZZARE

COSTI E SERVIZI E PER RISPARMIARE

A Napoli istituito taxi collettivo: il costo

accessibile e si paga solo 6 euro a persona

25 Apr 2019 un giorno BUONO.

Chi potrà usufruire di un nuovo servizio per viaggiatori che scelgono il taxi ?

Tutti famiglie vacanzieri e coloro che vogliono stare in allegria e fare amicizia.

Il taxi collettivo vera realtà e non è una fake news. Spostamenti più adeguati.

Da questo fine settimana nuovo servizio.

A partire da sabato 27 aprile, peccato solo via del tutto sperimentale, il nuovo servizio di taxi collettivo a Napoli per il collegamento aeroporto di Capodichino – Stazione Centrale – Molo Beverello e viceversa.

Si comincia con una visione europea in una città che bisogno di servizi ottime per tutte le esigenze dei cittadini.

FINALMENTE qualcosa si muove per i cittadini.

Il servizio «è stato attivato in attuazione della delibera di giunta comunale del 20.12.2018 proposta dell’assessore alle Infrastrutture Mario Calabrese e prevede il collegamento tra i tre hub cittadini: l’aeroporto di Capodichino, la Stazione Centrale e la Stazione Marittima/Molo Beverello.

Un servizio nuovo più sociale. Sarà possibile utilizzare i cellulari ?

Taxi per risparmiare e fare un servizio per ttutti gli utenti.

Sarà distinto il Taxi comune.

Per consentire un facile riconoscimento, i taxi di turno che effettuano questo specifico servizio, esporranno sul parabrezza anteriore una tabella con su scritto “Taxi Collettivo” con il logo del Comune di Napoli, l’indicazione del percorso e l’importo della tariffa a persona».

«Il costo per il singolo passeggero è di sei euro comprensivo di bagagli.

Altra possibilità per i cittadini altri colleghi tassisti che intendono effettuare il trasporto cumulativo non avvieranno il tassametro e applicheranno la tariffa a passeggero per ogni singolo percorso di andata o di ritorno. indipendentemente dalle fermate intermedie.

Occorre rispettare indicazioni e regole nei dettagli della proposta e del servizio.

Prima della partenza, i tassisti dovranno rilasciare, a ciascun utente, una ricevuta. La partenza dovrà avvenire dopo 15 minuti dall’arrivo dei primi 3 passeggeri».

Un piano nuovo di mobilità come prospettiva di miglioramento della circolazione stradale e di alleggerire flussi di auto di servizio.

I taxi di turno che aderiscono al servizio avranno esposto sul parabrezza anteriore una tabella con su scritto Taxi Collettivo con il logo del Comune di Napoli, l’indicazione del percorso e l’importo della tariffa a persona.

«Il nuovo servizio – commenta l’assessore Calabrese – si inserisce nelle azioni previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per favorire l’uso del trasporto collettivo e disincentivare il trasporto privato. La crescita degli spostamenti condivisi, infatti, è una delle azioni coerenti con la visione del nuovo modello di mobilità a servizio della città che abbiamo costruito in questi anni di lavoro anche attraverso numerosi incontri con i cittadini».