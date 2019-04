IL NAPOLI STASERA CONTRO L’ATALANTA PER RICONFERMARE IL SECONDO POSTO

A PASQUETTA SI GIOCA ANCHE IN ITALIA

NAPOLI – ATALANTA

CI SARA’ LA COMPATTEZZA MANCATA IN EUROPA LEAGUE?

Vince chi segna più goals e magari gioca meglio dell’avversario in campo. Stasera ottimo test per il futuro. Nella squadra bergamasca calciatori utili e forti che potrebbro vestire tranquillamaente la maglia azzurra in futuro.

Qualche nome per il centrocampo e l’attacco Freuler e Gomez.

I tifosi vogliono vedere il gioco la grinta e una squadra che concretizza sotto rete.

Partita intensa che dovrà dare elementi utili tecnici a mister Ancelotti su alcuni uomini con r possibili conferme per il prossimo anno. Gasperini non ha nulla da perdere e mette in campo una formazione agguerrita e grintosa con l’ex di turno Zapata,mai provato come finalizzatore del gioco da Sarri. Confronto aperto a qualsiasi risultato con gli azzurri che devono conquistare i tre punti per la matematica qualificazione Champions.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Mertens. A disposizione: Karnezis, Meret, Luperto, Albiol, Hysaj, Ghoulam, Verdi, Younes, Insigne. All. Ancelotti

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Dhimsiti, Ibanes, Gosens, Reca, Pessina, Piccoli, Pasalic, Barrow, Kulusevski. All. Gasperini

ARBITRO: Orsato (Di Iorio-Schenone, IV: Di Paolo, VAR: Massa, AVAR: Costanzo)