Napoli. A San Gregorio Armeno il “Presepe di Pasqua” del maestro Aldo Vucai

Napoli. Chi l’ha detto che il Presepe si può fare solo a Natale? A San Gregorio Armeno, il regno del’arte presepiale, è possibile ammirare il “Presepe di Pasqua”. Avete letto bene. L’idea è nata dalla mente del maestro Aldo Vucai che ha una bottega proprio nella famosa via napoletana e che da tempo pensava di realizzare un’opera del genere. Poi, finalmente, ha deciso di trasformare quella che era una semplice idea in una artistica realtà. Vucai sognava di costruire il suo presepe su una radica di olivo, proprio per il forte significato simbolico, ma non era tanto facile reperirla. Il Vucai mette al corrente del suo progetto una cara coppia di amici dell’Abruzzo i quali, per una bellissima coincidenza, hanno proprio una radice di olivo di circa 400 anni, ricavata da una pianta che era stata tolta perché oramai morta. E così lo scorso febbraio la preziosa radice di 60 chili e lunga circa un metro ha affrontato il viaggio dall’Abruzzo a Napoli per trasformarsi in un’opera d’arte. Ora il Presepe pasquale può essere ammirato da tutti nella bottega del maestro Vucai ed ogni giorno sono in tanti che si fermano ad ammirarlo per la sua bellezza e particolarità. Nel “Presepe di Pasqua” sono stati inseriti un gran numero di personaggi e di simboli, tutti interamente realizzati in terracotta. Ad essere rappresentata è la vita di Gesù dalla fuga in Egitto alla Resurrezione. E così ci sono le scene che riproducono il miracolo della resurrezione di Lazzaro, l’ultima cena, la flagellazione, i vari passaggi della Via Crucis, la Veronica, la disputa con i dadi per la tunica di Gesù, l’impiccagione di Giuda fino ad arrivare al Calvario con la scena drammatica della crocifissione di Cristo insieme ai due ladroni con le tre Marie ai piedi della croce. E, alla fine, nel punto più alto la scena luminosa della Resurrezione di Gesù avvolto in una tunica bianca. L’opera resterà esposta a Napoli per tutto il periodo pasquale e sarà poi trasferita a Pescara.