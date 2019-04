Napoli. Riot. “Narrazione Aggregata”, a cura di Laura Bufano e Lorenza Licenziati, con Pippo Panariello, Vincenzo Russo, Maresa Galli e Luca Signorini.

Articolo di Maurizio Vitiello – Giovedì 11 aprile 2019 al RiotLaundryBar and Clothes “NARRAZIONE AGGREGATA”, formula scelta e portata al pubblico dall’Associazione “…in Città” di Lorenza Licenziati e Laura Bufano.

L’ Associazione Culturale “…in Città” con il patrocinio della V Municipalità del Comune di Napoli presenta l’evento “NARRAZIONE AGGREGATA” con la mostra di Giuseppe Panariello “SENZA COLORANTI 2”, presentazione del racconto “IL CAPOCELLA” di Vincenzo Russo e Duo Jazz Maresa Galli e Luca Signorini in “SKETCHES OF SWING”, Giovedì 11 aprile 2019, a partire dalle ore 18.00, presso il RIOTLAUNDRYBAR and CLOTHES, in via Kerbaker, 19 Vomero-Napoli.

Giovedì 11 aprile 2019 al RiotLaundryBar and Clothes, in via Kerbaker 19 si terrà l’evento di “NARRAZIONE AGGREGATA”, tra Arte-Letteratura e Musica, formula scelta e portata al pubblico dall’Associazione “…in Città” di Lorenza Licenziati e Laura Bufano.

A partire dalle ore 18.00 con ingresso libero, l’artista napoletano Giuseppe Panariello che ha al suo attivo circa cinquanta anni di attività tra pittura, scultura e designer, si racconterà al pubblico presente anche attraverso l’esposizione di alcune sue opere con la mostra “SENZA COLORANTI 2”.

Alle 18.30 verrà presentato il libro “IL CAPOCELLA” di Vincenzo Russo (ingresso libero). L’autore scrive di carcere, racconto di fantasia stimolato da particolari smagliature del sistema carcerario.

Faranno da relatori: Luigi Caramiello, Docente di Sociologia dell’Arte e della Letteratura; Emilio Fattorello, Segretario Nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE; Carmine Uccello, Presidente Associazione “Carcere VI.VO.”.

Modera Laura Bufano, giornalista.

Letture a cura di Vincenzo Russo, Poeta.

Racconto diventato anche una pièce teatrale di forte impatto.

Alle ore 21.00, Maresa Galli, Vocalist ed Autrice, racconterà la storia de Jazz e insieme a Luca Signorini, Violoncello del Teatro San Carlo di Napoli, si esibiranno in “SKETCHES OF SWING”.

Ecco una breve scheda su Maresa Galli:

Maresa Galli è vocalist, autrice, giornalista, scrittrice. Studi di canto con il soprano lirico Maria Sepe de Maria. Studi di chitarra classica e seminari come il Vocal Jazz workshop di Miles Griffith, voce di spicco del panorama jazzistico newyorkese e il seminario di canto carnatico. Partecipa alla musica d’insieme con gli artisti della Camerata Strumentale Campana. Ha cantato in diverse formazioni e suona con vari ensemble. Già in concerto con i migliori jazzisti italiani: Romano Mussolini, Lino Patruno, Guido Pistocchi, Carlo Loffredo, Gianni Sangiust, Giorgio Rosciglione, Osvaldo Ramon Mazzei, Antonio Balsamo, Massimo Davola, Lino Pariota, Ivano Leva, Enzo Orefice, Mariella Pandolfi, Enrico Del Gaudio, Massimo Mercogliano, Enzo Amazio. All’attivo numerosi concerti nel circuito campano, nei più importanti teatri e ritrovi del jazz come il “City Hall”, il “Murat”, l’ “Otto Jazz”, al “New Orleans” di Roma, al “Deponie” di Berlino e in prestigiose rassegne.

Ora, ecco una breve scheda su Luca Signorini:

Luca Signorini è violoncellista, compositore e scrittore. Con le orchestre di Santa Cecilia, Scarlatti di Napoli, Maggio Musicale Fiorentino, San Carlo di Napoli, e in importanti sale concertistiche giapponesi, tra cui la prestigiosa “Casals Hall” di Tokyo, ha eseguito con grande successo brani del repertorio solistico per violoncello, sotto la direzione, tra gli altri, di Carlo Maria Giulini, Daniele Gatti, Jeffrey Tate. Nell’ambito della musica d’insieme ha partecipato a complessi di varia formazione, dal Duo con pianoforte al Sestetto, collaborando con Uto Ughi, Ruggiero Ricci, Bruno Canino, Wolfang Christ, Felix Ayo, Franco Petracchi. Ha inciso una considerevole parte del repertorio, dal ’700 ai contemporanei. È stato Primo Violoncello dell’Orchestra Sinfonica della Rai, dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia di Santa Cecilia, dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Il Teatro di San Carlo di Napoli gli ha offerto, per “chiara fama”, il posto di Primo Violoncello.

PER ASSISTERE AL CONCERTO IL COSTO E’ DI 15.00 EURO CON PRENOTAZIONE E’OBBLIGATORIA.

CONSUMAZIONE LIBERA O APERICENA INCLUSA NEL COSTO DEL BIGLIETTO.

Info e prenotazioni:

329 5644218 – 3356073300

associazione.incitta@gmail.com;

Da non perdere, da seguire.

Maurizio Vitiello