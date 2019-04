Napoli: rialzare la testa e riprendere la marcia

Per il Napoli non è un bel periodo. L’ha detto l’assistente di Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti, secondo cui la squadra sta attraversando il momento più complicato della stagione a livello di risultati e prestazioni, ma c’è grande fiducia e convinzione di uscirne il prima possibile.

A partire da Frosinone-Napoli, in programma domani alle 12.30 al Benito Stirpe. Per i partenopei diventa essenziale centrare la vittoria, non solo per rialzarsi e ritrovare entusiasmo, ma anche per la classifica e mantenere a debita distanza l’Inter, la quale si trova a 6 punti di ritardo dal Napoli e stasera sfiderà la Juventus a San Siro.

Per il Frosinone si tratta di una sfida delicata, in quanto i ciociari si giocano le ultime chance di salvezza, la quale al momento dista 10 punti e sembra irraggiungibile. Una sconfitta affosserebbe definitivamente la squadra di Marco Baroni.

Per quanto riguarda i singoli, ieri in allenamento si è fermato Lorenzo Insigne per un risentimento all’adduttore. In forte dubbio la convocazione dell’attaccante napoletano. Nel caso in cui il capitano dovesse dare forfait, probabilmente sarà Simone Verdi a sostituirlo.

Diverse assenze anche in difesa: oltre a Chiriches (infortunato alla spalla) mancherà anche Maksimovic vittima di un problema al piede. Raul Albiol ritorna dopo l’infortunio, ma probabilmente si accomoderà in panchina e sarà confermato Luperto al centro della difesa, a fianco dell’inamovibile Koulibaly.

Per quanto concerne gli esterni bassi restano vivi i ballottaggi Malcuit-Hisaj e Ghoulam-Mario Rui. L’allenatore scioglierà i suoi dubbi in prossimità della partita.

Al centro del campo Allan sarà coadiuvato da uno tra Fabian Ruiz o Zielinski, mentre sugli esterni Callejon a destra e Verdi a sinistra.

La coppia d’attacco sarà Mertens-Milik.

Dunque, domani parola al campo, dove il Napoli dovrà dimostrare i 44 punti di differenza tra le 2 formazioni e soprattutto tornare alla vittoria dopo le 2 sconfitte casalinghe con Atalanta ed Arsenal in Europa League.