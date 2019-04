Napoli. Dopo la zeppola gigante di San Giuseppe il Gran Caffè Gambrinus realizza una maxi pastiera di oltre due metri di diametro

Napoli. Dopo aver realizzato per la recente festività di San Giuseppe la maxizeppola entrata nel Guinnes World Record con il suo metro di diametro, il Gran Caffè Gambrinus non vuole mancare all’appuntamento con la Pasqua e lo fa realizzando il dolce napoletano di Pasqua per eccellenza: la pastiera. Ma, anche questa volta, non parliamo di una pastiera dalle misure classiche bensì di un formato maxi. La pastiera, infatti, misura 2,10 metri di diametro ed è stata realizzata utilizzando 60 chili di ricotta, 60 chili di zucchero, 60 chili di grano e 600 uova, 25 chili di cubetti di arancio, 40 chili di pasta frolla e 25 litri di latte. C’è voluto il lavoro di quattro persone e ben quattro ore di cottura per produrre la meraviglia finale che da oggi è esposta nel famoso locale e sabato 13, per chiunque lo desideri, sarà possibile assaggiarla gratuitamente nello storico bar in Piazza Trieste e Trento.