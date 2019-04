IL NAPOLI CON LA VITTORIA RINVIA LA FESTA JUVE

Il Napoli vince 3-1 a Verona (prima doppietta da professionista per Koulibaly) e rinvia ancora la festa scudetto della Juventus, alla quale manca un punto per l’ottavo centro consecutivo, a sei giornate dalla fine. Il risultato del Bentegodi ha anche l’effetto di decretare la prima retrocessione della stagione. Il Chievo saluta la Serie A dopo 11 stagioni.

In zona Champions, mantiene il terzo posto l’Inter che allo Stirpe batte il Frosinone per 3-1 soffrendo solo nel finale, sull’1-2, prima che nei minuti di recupero Vecino chiuda il conto. Spalletti può quindi sorridere, mentre per il Frosinone lo spettro della retrocessione è molto concreto, se nno quasi una certezza. In attesa del risultato del posticipo dell’Atalanta, che affonterà l’Empoli, dopo la preziosa vittoria di rigore tra le polemiche del Milan sulla Lazio e quella della Roma, il Torino si fa fermare dal Cagliari e sposta il traguardo sul settimo posto, che potrebbe valere l’Europa League.

E’ una gara spigolosa con tanti episodi contestati e le proteste granata contro alcune decisioni arbitrali. Ne approfitta la Samp che, dopo due sconfitte, si porta a -2 vincendo il derby: c’è un gol lampo di Defrel, poi il raddoppio su rigore di Quagliarella che resta solo in testa alla classifica marcatori con 22 gol. Negli altri due derby del pomeriggio modesti pareggi senza reti e con poche emozioni: la Fiorentina di Montella si fa bloccare dal Bologna che guadagna un punto prezioso in ottica salvezza. Ma nel dopopartita Mihajlovic non è soddisfatto, e attacca Allegri per la formazione con cui la Juventus si è presentata ieri a Ferrara. Giusto pari anche tra Sassuolo e Parma, che sbaglia un rigore.