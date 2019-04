IL NAPOLI IN EUROPA PROBABILITA’ DI VINCERE CON IL CUORE E LA FORZA DEI SUOI TALENTI

NAPOLI IN EUROPA

Il ritorno di Europa Leugue contro l’Arsenal , diventa il bivio decisivo per capire la forza di una squadra che deve dimostrare la propria personalità in campo, puntando alla compattezza del gruppo e giocando decisamente meglio rispetto a giovedì scorso. Il percorso fatto fino ad oggi con tante difficoltà e qualche speranza di qualificazione di prestigio persa in Champions per inesperienza e sfortuna fanno pensare che il Napoli può avere forti potenzialità di qualificazione.Il risultato con il gioco attraverso un filosofia Ancelottiana di coppa, che punta ad una possibile qualificazione con gli uomini migliori, puntando a uno schema più offensivo ed efficace. Partita di fondamentale importanza per i futuro di tanti campioni azzurri.Quanto sarà espresso domani dalla squadra ed individualmente da alcuni calciatori, è materiale utile per l’analisi e le valutazioni e capire quali caratteristiche importanti occorrono e sono necessarie per progettare il futuro del Napoli, da rendere più competitivo l’anno prossimo in campionato ed in Europa. I giovani olandesi in Champions hanno dimostrato un calcio moderno ed eclettico, con preparazione atletica di qualità e gioco vincente. La Juve anziana per l’eta media del gruppo e stanca psicologicamente, ha perso la sua forza d’urto , spremuta da un allenatore che gioca al risparmio spesso troppo tattico con attegiamento difensivista.La squadra bianconera ne ha subìto la forza e un brutta quanto amara sconfitta in camp. In Borsa tonfo con la perdita del 19 % in solo giorno del titolo quotato al mercato azionario di Milano .Ritorna il gioco e la bellezza di un calcio spettacolare con il fascino delle maglie “arancioni” protagonisti in passato del calcio europeo.

Calcio a zona e globale di marca olandese che ha entusiasmato negli anni settanta e ottanta.

LE DICHIARAZIONI DI ANCELOTTI

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza alla viglia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Arsenal: “La ricetta per la rimonta? Coraggio, intelligenza, cuore. Il coraggio l’ho visto poco all’andata, soprattutto all’inizio, il cuore è quello che metteremo domani oltre all’intensità, perché è una grande opportunità che dovremo cogliere insieme a un ambiente che sarà sicuramente straordinario” .