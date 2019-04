Napoli esce con l’Arsenal dall’Europa League. Il post di Iannicelli pro Ancelotti scatena polemiche

Dopo la Juventus anche il Napoli sta fuori, saranno contente le reciproche tifoserie, ma intanto l’ Italia sta a guardare e a discutere sui social come al bar.

E’ bastato un post del giornalista Peppe Iannicelli di Salerno per far scatenare una bufera fra sarriani e no, ma sopratutto contro il Presidente De Laurentiis

sul proprio profilo personale una marea di commenti, anche troppo duri

Penso che gli stessi risultati si potevano ottenere con un allenatore come Giampaolo che almeno avrebbe praticato il bel gioco in continuità di Sarri ; ma allora perché è stato preso Ancelotti ?? Per un secondo posto a 20 punti dalla Juve per uscire ai gironi dalla Champions ( praticando bel gioco perché non ci aveva ancora messo le

Mani sul modulo ) e arrivare ai quarti in uefa quando vincerla sarebbe stato forse il minimo sindacale che ci aspettavamo

La grandezza di Ancelotti mai nessuno potrà metterla in dubbio.

Ma ora che la stagione è conclusa si può dare un giudizio o dobbiamo appecorarci solo perché ha vinto trofei e blablabla vari e quindi non si può criticare?!

Ha ereditato una squadra che giocava a memoria e che ha fatto oltre 90 punti lo scorso anno in campionato incantando ovunque andava a giocare, oggi tutto questo è clamorosamente scomparso.

Non ci siamo fatti incantare dalle ultime stagioni, sapevamo che questi ragazzi non erano dei top player ma hanno reso come tali, e quindi se quello è stato un merito di Sarri si può dire che invece è demerito di Ancelotti questa incomprensibile involuzione tecnica e tattica?! È stato un anno sicuramente positivo, il Napoli non è obbligato ad alzare trofei, lo dice la nostra storia purtroppo.

Però in estate ci aspettiamo almeno un mercato all’altezza del nome del mister che allena questo club altrimenti ridateci la voglia di tifare e sostenere questi colori…