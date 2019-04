Napoli, devi crederci: i precedenti, per una rimonta possibile

Quella che attende il Napoli giovedì prossimo è una vera e propria impresa. Come tale difficile, ma guai a ritenerla impossibile. Vuoi perché il Napoli è attrezzatissimo per battere l’Arsena l con due gol di scarto, o quanto meno trascinarla ai supplementari ed eventualmente i rigori: vuoi perché è allenata dal miglior allenatore possibile, soprattutto quando si tratta di varcare i confini italici.

Il motivo forse più importante e concreto per credere nella rimonta però, è proprio nell’avversario. Quell’Arsenal molto ma molto forte e temibile dalla cintola in su, ma che anche nel match di andata ha palesato tutte le sue difficoltà singole e collettive nel reparto arretrato, permettendo al Napoli di arrivare almeno per due volte facilmente a concludere davanti al portiere, con Insigne e Zielinski. Ma se questo non dovesse bastare a dar fiducia a tutto l’ambiente, dai tifosi a giocatori, è sufficiente guardare il percorso dei gunners in questa Europa League.

Scopriamo infatti che l’Arsenal ha sempre perso in trasferta ed anche piuttosto male: la sua fortuna è stata sempre quella di poter poi giocare il match di ritorno in casa, all’Emirates Stadium. Nei sedicesimi di finale è arrivato l’incredibile sconfitta contro il Bate Borisov per 1-0, poi rimontato con tre gol nel ritorno in Inghilterra. Ancor più eclatante la sconfitta patita in terra francese negli ottavi, a cospetto di un certo non irresistibile Rennes: 3-1, anche in questo caso ben rimontato a Londra.

Adesso c’è da difendere un doppio vantaggio, ma non è la cosa che riesce meglio alla squadra allenata da Emery. Molto probabilmente arriveranno a Napoli con l’obiettivo di segnare un gol, che metterebbe la qualificazione in netta salita per il Napoli, a quel punto costretto a dover segnare quattro reti. C’è però un altro precedente, molto fresco che può far ben sperare i partenopei: la rimonta della Juve negli ottavi di Champions contro l’Atletico, proprio in virtù del 2-0 maturato nella partita di andata a Madrid.

Certamente l’atteggiamento tattico dell’Arsenal sarà molto meno rinunciatario per indole tecnica dei giocatori rispetto a quello dei ragazzi allenati da Simeone, il che per certi versi può anche essere un vantaggio in casa Napoli. Bwin vede favoriti gli azzurri per la partita di ritorno , il risultato in favore degli uomini di casa è dato a 1.80: il pareggio viene invece quotato a 3.60 mentre la vittoria ospite è pagata ben quattro volte la giocata. La rete nel primo tempo, forse necessaria quanto meno per scatenare un San Paolo che sarà gremito in ogni ordine di posto, è quotata a 1.65: che il Napoli vinca con handicap, quindi con almeno due gol di scarto c’è l’interessante quota a 2.95.

Servirà un’impresa dunque, ma non di quelle impossibili. Da vedere se Ancelotti opterà per il tridente offensivo pesante, provato a Verona col Chievo nell’ultima giornata di campionato: forse il modo migliore per aggredire subito il match e spaventare gli avversari sin dai primi bollenti minuti di gioco.