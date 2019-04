Napoli. Il Clubino. Presentazione de “Il Libro dei Libri in 100 Parole”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Presentazione a “Il Clubino” di Napoli de “IL LIBRO DEI LIBRI IN 100 PAROLE”.

MERCOLEDÌ 24 APRILE 2019, ORE 20.30

Grande Festa per la Prima Presentazione della nuova Antologia curata da ENZA ALFANO.

“IL LIBRO DEI LIBRI IN 100 PAROLE”

365 Racconti per 365 Autori.

Presenta il giornalista Francesco Bellofatto.

Ospite della serata Lino Blandizzi.

La presentazione sarà preceduta da una “Spaghettata”

Contributo € 5.

DOMENICA 5 MAGGIO 2019, ore 10,45

Visita Guidata con Annamaria Pucino alla mostra

“CANOVA E L’ ANTICO”

Occasione unica per ammirare molte opere del grande artista neoclassico, alcune delle quali provenienti dalla collezione Ermitage di San Pietroburgo.

Sculture, calchi, rilievi del “nuovo Fidia” dialogano con l’antica statuaria presente nel Museo Nazionale Archeologico, coinvolgendo lo spettatore in un’atmosfera di sublime armonia e bellezza.

Appuntamento ore 10.45 davanti l’ingresso del Museo

Quota biglietto mostra 15 euro: Visita guidata 7 euro soci – 10 euro ospiti

Per i corsi settimanali si possono consultare i PROGRAMMI nel SITO o contattare il 328 101 99 22

IL CLUBINO NAPOLI

VIA LUCA GIORDANO, 73

VICO ACITILLO, 106

328 101 99 22 – 081 19 53 42 30

Maurizio Vitiello