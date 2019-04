Napoli dopo aver schiantato il Chievo, la testa è a giovedì con l’ Arsenal. Ecco tutti i retroscena “Vittoria e mia prima doppietta in carriera: sono contento ma già concentrato per Napoli-Arsenal. Siamo una squadra di qualità: possiamo farcela. Io sono fiducioso», scrive Koulibaly sul Instagram. Il difensore senegalese è stato il grande protagonista della vittoria del Napoli contro il Chievo Verona: si è sbloccato in questa stagione, non segnava da un anno, dal gol vincente a Torino contro la Juventus. Due reti, la prima di testa, la seconda di piede: tutte e due nate da situazioni di calcio d’angolo, scrive Ventre sul Mattino. «Qui abbiamo sempre avuto difficoltà. Volevamo vincere perché da qualche settimana in campionato eravamo in difficoltà, volevamo mettere le cose a posto, ora pensiamo a giovedì», ha detto a Sky. «Da inizio stagione cercavo il gol, oggi ho avuto la fortuna di segnarne due. Ora siamo concentrati sull’Arsenal»

MISSIONE EUROPA LEAGUE

Giovedì alle 21, diretta su sky sport e sky go, la partita più importante, quella attesissima contro l’Arsenal. Il Napoli per passare deve rimontare la sconfitta per 2-0 all’Emirates. «Sappiamo di dover giocare al nostro livello, quando lo facciamo giochiamo bene come contro il Chievo. Siamo fiduciosi, possiamo fare qualcosa di bello giovedì», aggiunge Koulibaly. Ci vorrà un Napoli perfetto, capace di segnare tre gol ma anche di non prenderne, cosa che invece è successo nel finale contro il Chievo Verona. Una disattenzione nel finale sul gol di Cesar: «Volevamo mantenere la rete inviolata, era importante per la fiducia. Lo vedremo nei video . Noi non dovremo subire gol per qualificarci».

LA REAZIONE

Il Napoli ha tirato fuori una prova di carattere, cosa che dovrà avvenire giovedì per centrare l’impresa con l’Arsenal: «La riunione tra noi in ritiro? Sappiamo cosa abbiamo fatto giovedì, siamo arrabbiati. Vogliamo mostrare un altro volto del Napoli, come in altre belle partite quest’anno. Se facciamo la nostra partita possiamo battere chiunque». Koulibay ci crede anche se ovviamente non sarà facile: il Napoli dovrà cancellare gli errori dell’Emirates e giocare un tipo di partita completamente doversa per poter mettere alle corde i Gunners. «Quante possubilità abbiamo? Tutte le possibilità. Siamo una squadra con talento, giocatori di livello. Non abbiamo ansia, ma sappiamo di dover mettere pressione. Giovedì saremo pronti».

DIFENSORE GOLEADOR

Insuperabile in difesa, contro il Chievo non ha concesso nulla agli avversari, come tante altre volte in questa stagione sia in campionato che in Europa. Contro il Chievo è stato anche l’attaccante più pericoloso del Napoli firmando una doppietta. Gli inserimenti di testa da calcio d’angolo sono la sua specialità: aveva segnato così lo scorso campionato all’Allianz Stadium contro la Juve e al San Paolo contro il Verona. Al Bentegodi con il Chievo ha fatto centro sull’angolo perfetto battuto da Mertens andando a colpire sul primo palo. Sulla seconda rete è stato abile a seguire l’azione e a mettere dentro con il sinistro. Insomma, un difensore goleador: Koulibaly è sempre più il vero top player del Napoli. Piace ai club di Premier League, innanzitutto al Manchester United che secondo le voci di mercato sarebbe pronto a un maxi investimento per assicurarselo in estate ma il club azzurro non ha nessuna intenzione di cederlo e lo ha blindato: il gigante senegalese rappresenta uno dei punti fermi del progetto di Ancelotti. Il suo rendimento è stato altissimo e contro il Chieo Verona si è tolto la soddisfazione di realizzare una doppietta.