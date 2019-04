Napoli. Al via la 21esima edizione del Comicon, l’appuntamento più atteso da tutti gli amanti del fumetto

A Napoli torna Comicon, la grande fiera del fumetto. L’evento ha avuto inizio oggi e continuerà fino al 28 aprile nella Mostra d’Oltremare. Si tratta di un appuntamento molto atteso e di grande successo, giunto quest’anno alla sua ventunesima edizione. Il programma è molto ricco, pieno di ospiti ed eventi che coinvolgeranno tutte le aree del festival: fumetto, serie tv & cinema, gioco e videogioco, asian e Comicon Kids. Il ruolo di magister quest’anno è stato affidata a Gipi, protagonista del graphic novel in Italia e autore di riferimento per il fumetto italiano nel mondo. Bello anche il manifesto realizzato da Francesco Francavilla, un artista e disegnatore Premio Eisner e illustratore di volumi entrati nella lista dei libri più venduti secondo il New York Times.Tra i tantissimi ospiti ci saranno lo scrittore Maurizio De Giovanni che presenterà “I Bastardi di Pizzofalcone” a fumetti; l’attore Jerome Flynn che interpreta Bronn nella serie tv “Il Trono di Spade”; Tom Cullen, protagonista della serie tv sui templari “Knightfall”; gli attori Cristiana Dell’Anna e Arturo Muselli di “Gomorra” e i Manetti bros. che sveleranno le prime anticipazioni sul film “Diabolik”. Tante anche le mostre che sarà possibile visitare, tra le quali “Corto Maltese. Un viaggio straordinario”, “Gipi Irreale”, “Migrando Gridando Sognando, The Art of Pugni: iconografia di un dettaglio che spacca”, “Casimiro Teja: il pioniere del fumetto italiano”, “Epoxy: la vignetta (sexy) più copiata di sempre”. Ma ci saranno tantissimi ospiti come Akihito Tsukushi che sarà al Comicon Napoli 2019 nei giorni 25, 26, 27 e 28 con i suoi famosi manga del Made in Abyss, attualmente al settimo volume. Sempre più spazio poi la la sezione Tavole Originali, grande attrattiva soprattutto per i collezionisti. Ampio spazio dedicato alla musica live sul main stage che ospiterà concerti e show di artisti come Immanuel Casto, Giorgio Vanni e la band Bardomagno. Sabato 27 aprile la serata dei Premi Micheluzzi e Comicon assegnati alle eccellenze del fumetto italiano e internazionale. La Giuria 2019 è composta dalla fumettista Cinzia Ghigliano, il cantautore Colapesce, lo scrittore Fabio Genovesi, il giornalista Alessandro Beretta e l’attrice Valentina Lodovini. Qui il programma completo con tutti gli eventi. Inoltre, in contemporanea con il Comicon e fino all’8 settembre, il Museo archeologico di Napoli e Comicon dedicano una mostra a Hugo Pratt per rendere omaggio a uno dei più grandi fumettisti mondiali. Presente anche un vasto percorso tematico intorno al celebre Corto Maltese, protagonista indiscusso, con il fascino dei suoi racconti e la poesia dei suoi disegni, della storia della Nona arte. Per quanto riguarda i biglietti di accesso al Comicon, sono stati messi in vendita da tempo sul sito Go2. Sembra già esaurito il comodo abbonamento 4 giorni a 25 euro ma è sempre meglio chiedere e cercarlo dai rivenditori autorizzati. Nessun problema per i biglietti giornalieri per ogni giornata che vengono 12 euro per ogni giorno gli interi o ridotto under 12 e over 65 a 8 euro sempre per singola giornata.I biglietti saranno nominativi e soggetti a controllo con documento d’identità all’ingresso della manifestazione.