Napoli. AD’B Consulting. “Beyond the Numbers”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Con “Beyond the Numbers” espongono Gianluca Carbone, Silvio Formichetti, Fabio Imperiale, Ferruccio Maierna, Kristina Milakovic, Antonio Minervini, Raffaele Miscione, Valeria Patrizi, Massimo Sirelli all’AD’B Consulting, a Via Cuma, 28 – Napoli.

“Beyond the Numbers”

mostra collettiva a cura di Massimo Carpentieri

dall’8 maggio al 14 giugno 2019

Via Cuma, 28 – 80132 Napoli

Portare l’arte oltre i luoghi del consueto, tra le maglie del quotidiano sentire.

Da un’intesa tra AM Studio Art Gallery e lo studio professionale AD’B Consulting nasce il progetto espositivo “Beyond the numbers”, una collettiva a cura di Massimo Carpentieri, che sarà inaugurata mercoledì 8 maggio 2019, dalle ore 18.00, in via Cuma 28, Napoli.

Protagonisti dell’evento: Gianluca Carbone, Silvio Formichetti, Fabio Imperiale, Ferruccio Maierna, Kristina Milakovic, Antonio Minervini, Raffaele Miscione, Valeria Patrizi, Massimo Sirelli.

AD’B Consulting, studio di commercialisti, apre dunque i suoi spazi alla città sulla scorta di un sodalizio artistico con AM Studio, la galleria vomerese diretta da Antonio Minervini che, a un anno e più dalla sua apertura, ripropone una condivisione di spazi tra arte e attività eterogenee.

“Beyond the numbers” raccoglie artisti con esperienze e modalità espressive differenti, che interpretano, ognuno con la propria cifra stilistica, il passaggio dei nostri tempi.

Oltre la ragione, la logica, i risultati, c’è la visione di un uomo contemporaneo, poliedrico ed eclettico, ma soprattutto vivo.

Massimo Carpentieri precisa: “Dalla pittura alla scultura, cambiano le metodologie e l’approccio alla materia, ma il concetto, che va ben oltre la logica dei numeri, si ripete costantemente. È sempre l’uomo e la sua percezione della realtà al centro dell’indagine visiva. Dal cromatismo informale di Miscione all’astrattismo gestuale di Formichetti, dall’astractura lineare di Minervini al figurativo onirico di Milakovic, ai volti e figure di Imperiale e Patrizi, sino al pop visionario di Carbone, i robottini di Sirelli e l’incontro metafisico di Maierna, “Beyond the numbers” non segue uno schema, è al di fuori delle cellette matematiche della ragione, è molteplicità espressiva dell’uomo con l’arte.”

AD’B Consulting nasce come aggregazione degli studi professionali dei tre dottori commercialisti Riccardo Adamo, Alfredo D’Angelo e Bruno Bernardis, che uniscono alle classiche conoscenze della professione un’elevata cultura degli strumenti informatici, in particolare dei software gestionali, realizzando programmi informatici nel campo dell’analisi economico-finanziaria e della valutazione di aziende.

AM Studio Art Gallery è uno spazio creativo dalla doppia anima, che coniuga insieme l’attività espositiva con uno studio di comunicazione, per dare visibilità alle risorse del territorio, con un’apertura verso la contaminazione dei linguaggi.

Mostra da vedere in questo nuovo spazio napoletano; artisti da seguire.

Maurizio Vitiello

Info:

“Beyond the Numbers”

AD’B Consulting, Via Cuma 28 – 80132, Napoli

dall’8 maggio al 14 giugno 2019

Orari e giorni: dal lunedì al venerdi ore 10-13 e 16-18

Info e contatti AD’B Consulting: ad@adbconsulting.com – 081 660580 – 335 8346304

Info e contatti AM Studio: Antonio Minervini minervini@studioaml.it – 392 0860931

Ufficio stampa: Francesca Panico francescapanico.art@libero.it – 348 3452978