Napoli. Accoltellato un uomo, bloccato il figlio

Dramma a Napoli, commerciante accoltellato a morte nel suo supermercato dal figlio. La vittima è Vincenzo Cardone, 53 anni, titolare di un esercizio in via Nuova Poggioreale. L’uomo è deceduto all’ospedale Loreto Mare. Era stato ricoverato dopo essere stato ferito con un coltello, all’interno del supermarket. Aveva riportato una profonda ferita alla giugulare .

Secondo la prima ricostruzione della polizia è stato colpito alla giugulare dal figlio al termine di una lite, per motivi ancora tutti da chiarire. L’uomo è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

I poliziotti della squadra mobile e quelli del commissariato di Poggioreale hanno immediatamente visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, escludendo sin da subito la pista di un raid da parte di rapinatori. Poi gli investigatori hanno sentito alcuni testimoni dell’accaduto, ancora sotto choc.

Sembra che il giovane abbia preso da un cassetto un coltello da cucina colpendo il padre. L’uomo è finito a terra; le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. La vittima ed il suo aggressore, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, avrebbero avuto una lite le cui cause sono ancora da accertare. Il giovane, forse in preda all’ira, avrebbe ferito mortalmente il padre. Il coltello utilizzato è stato successivamente ritrovato dai poliziotti. L’uomo non ha avuto scampo. Gli agenti hanno passato al setaccio per qualche ora le strade del quartiere sicuri che il giovane non fosse molto lontano.

Fonte: Repubblica.it