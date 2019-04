NA 5/5/19 va in scena al teatro Immacolata il musical “Napoli eterno palcoscenico” di Alberto Del Grosso e Aldo De Gioia.

Domenica 5 maggio p.v. alle ore 18 presso il prestigioso teatro Immacolata in Via Fra Nuvolo a Piazza Immacolata andrà in scena lo spettacolo musicale “Napoli eterno palcoscenico” di Alberto Del Grosso e Aldo De Gioia.

Lo spettacolo presenta numeri di canzoni, musica, danza e magia.

“Maggio, il mese delle rose, che si presenta in questo spettacolo come un’epopea musicale che evoca la storia di Napoli col suo buonumore, come una rapsodia partenopea, un ritratto a grandi dimensioni della nostra città, una rassegna della storia e delle nostre problematiche riscattate dalla orgogliosa tenacia della nativa gioia di vivere un caleidoscopio nel quale si avvicendano la vita, il costume, il dolore e l’amore che risplende nell’eternità teatrale che fa diventare la nostra città un eterno palcoscenico”.

Mi pregio esprimere il mio ringraziamento a tutti i protagonisti che si alterneranno con bravura in un cast capace di essere stimato per la sua abnegazione rivolta all’aspetto umano e culturale della nostra Napoli.

Con la partecipazione del tenore Lino Cavallaro

Partecipano inoltre:

Lilly Amati (attrice e cantante)

Arianna Avolio (attrice e cantante)

Cristiano Avolio (baritono)

Tina Bonetti (mezzo soprano)

Laura Grey (cantante)

Angela Guerra (soprano)

Pippo Noviello (maestro)

Antonio Onorato (cantante)

Maria della Rossa (cantante)

Elena Sansone (attrice e cantante)

Giuseppe Scognamiglio (tenore)

Giò Siciliano (attrice e cantante)

Per la danza: Roberta e Vincenza Ventre, le allieve della scuola di danza Rose Ballet e Christian Pellino.

Partecipa per la magia il giovanissimo prestigiatore Marco Mirko Corpo.

Presenta: Ralph Stringile – Regia di Alberto Del Grosso

Al piano: Nataliya Apolenskaya e Gabriella De Carlo.

Direttrice di scena: Anna Del Grosso

Assistenti di scena: Dario Capasso e Chiara Rubino

Regia video: Umberto Santacroce

Audio: Carlo Manzo Service

Riprese video: Luigi Strino

Foto di scena: Filippo Tufano

Regia tecnica: Nicola Salvo

Regia di Alberto Del Grosso

Con l’adesione morale dell’ Ass. Culturale Cosmopolis, della Rinascita Artistica Partenopea e del giornale Positanonews

Progetto grafico: Umberto Santacroce 2019

L’ingresso è libero sino alla capienza dei posti in teatro ma è preferibile fare una prenotazione al n. 334 6264642. Ingresso a teatro tra le 17:30 e le 17:45

Il teatro è a pochi passi dalle stazioni del metrò collinare Piazza Medaglie D’Oro e Girolamo Santacroce.

Di fronte alla stradina Fra Nuvolo a Piazza Immacolata, uno dei due ingressi al teatro, ci sta un garage per poter lasciare l’auto.

Lo spettacolo è per persone di ogni età. Venite numerosi vi condurremo per qualche ora lontani da quel “tran tran” giornaliero che più o meno affligge tutti noi.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews