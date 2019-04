NA 29/4/19 presso la V Municipalità pres.to Incontriamoci Versicantando di Antonio Onorato

Lunedì 29 Aprile u.s. presso la V Municipalità – Sala Silvia Ruotolo in via Morghen al Vomero, Antonio Onorato ha presentato il suo spettacolo “Incontriamoci Versicantando” con il maestro Gianfranco Matarazzo e il maestro Pippo Noviello.

Uno spettacolo culturale di musica e poesie a cura di Giuseppina Busiello.

Ha brillantemente presentato l’evento l’attrice cantante e medico chirurgo nella vita Giò Siciliano.

Lo spettacolo è stato aperto con il saluto di Giò a tutti i presenti. Colgo l’occasione per ringraziare Giò per le belle parole avute per il sottoscritto.

Giò si è ben destreggiata nella ricca scaletta ed ha accontentato tutti i partecipanti che si sono prenotati per declamare i loro versi. Inoltre ha avuto belle e adeguate parole nella presentazione di ogni canzone che ha cantato Antonio Onorato, cantante conosciuto sia in vari salotti che su diversi palcoscenici. Giò, artista consumata di palcoscenico, non ha fatto mancare qualche sua interpretazione canora sia in assolo che in duo con Antonio Onorato.

Si sono fatti apprezzare per i loro versi: Giuseppe Esposito, Enza Romano, Gennaro Giannattasio, Arturo Bono, Gianluigi Martone, Antonio Venturini, Rosalia Bertolotta, Maria Rosaria Botti, Roberto Di Roberto, Mariarosaria De Vito, Maria Luisa Stizzo.

Il pubblico ha regalato applausi per ogni esibizione sia dei poeti che dei cantanti e musicisti.

Due ore e passa di spettacolo sono volate sulle note di belle canzoni principalmente napoletane, che Antonio Onorato accompagnato alla chitarra dal maestro Gianfranco Matarazzo e alla tastiera dal maestro Pippo Noviello, hanno offerto al pubblico.

L’incontro è stato chiuso da Giò Siciliano e Antonio Onorato con i loro ringraziamenti al pubblico che ha applaudito all’unisono.

Foto di gruppo hanno sigillato lo spettacolo.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews