NA 28/4/19 Salotto Scognamiglio

Cronaca di un evento

Domenica 28 Aprile u.s è stata presentata la edizione di Aprile del Salotto Scognamiglio.

L’evento è stato introdotto e presentato dal bravo presentatore Ralph Stringile che dopo il saluto agli ospiti, ha passato la parola al tenore Giuseppe Scognamiglio che a sua volta ha ringraziato gli ospiti per la loro presenza, passando poi a cantare la prima canzone ‘O pase d’’o sole.

Ralph Stringile ha intervallato canzoni, musica e poesie cantate e recitate da diversi poeti presenti in sala.

Hanno partecipato:

Giuseppe Scognamiglio, Fausto Marseglia, Assunta Filardi, Laura Grey,Giovanna Balsamo, Maria Della Rossa, Vincenzo Occupato, Fiorella Sepe, Enza Romano, Mariarosaria Botti, Annamaria De Vito, Anna Giannetti, Tina bonetti, Xiaoling Song, Carla Gentile, il chitarrista Roberto Spera, Guido Bossa, Francesco Barone, Pasquale Chiariello, Antonio Mazzarella, Roberto Di Roberto, Rosa Fioretti.

Ralph è andato avanti con la ricca scaletta accontentando tutti i protagonisti che si erano prenotati per recitare versi o cantare.

Tutti i partecipanti sono stati applauditi al termine delle loro esibizioni.

La serata è stata chiusa con il saluto e i ringraziamenti di Ralph Stringile e Giuseppe Scognamiglio.

L’evento è stato sigillato sulle note della canzone ‘o surdato nnammurato ripresa anche da tutti i presenti in sala.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews