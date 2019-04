NA 27/4/19 presso teatro Padre Deon pres.to spettacolo “Napoli: Musica, Teatro e Poesia” di Antonio Venturini.

Sabato 27 Aprile u.s. presso il teatro Padre Deon, Largo Nostra Signora di Fatima, 69 il poeta Antonio Venturini ha presentato lo spettacolo “Napoli: Musica, Teatro e Poesia, carrellata musicale in due tempi.

Lo spettacolo durato due ore e passa, ha visto alternarsi sul palcoscenico diversi artisti in un ventaglio di canzoni e musiche intervallate da poesie recitate da Antonio Venturini ed Enzo D’anna.

Hanno partecipato: Antonio Onorato, Enzo D’Anna, Gianni Festinese, Michela Ruggiero, Peppe Arpaia, Elena Ruggiero.

Coordinamento Artistico di Enzo D’Anna – Regia di Antonio Venturini.

Ha fatto da cornice ad alcune canzoni e ad alcuni numeri il corpo di ballo composto da: Francesca Buonocore, Alessandra Pirolo, Pietro Autiero e Sabrina Marcone.

Alla chitarra il maestro Gianfranco Matarazzo .

Coreografia di Pietro Autiero

Tecnico audio e luci Fabio Grieco.

Purtroppo le forti luci di scena hanno influenzato i sensori del nostro apparecchio fotografico e di riprese audio-video che hanno donato alle figure alcuni visi piuttosto abbaglianti.

Lo spettacolo è stato allegro e gli artisti, ben preparati, si sono fatti apprezzare dal pubblico che li ha premiati con larghi applausi.

Prima della chiusura definitiva del sipario, Antonio Venturini ha espresso ringraziamenti agli artisti, alla stampa ed ai tecnici che con la loro opera hanno collaborato alla riuscita dello spettacolo.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews