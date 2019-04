NA 15/4/19 presso il PAN Premio Spettacolo Eduardo Nicolardi.

Lunedi 15 Aprile u.s. presso il PAN Palazzo delle arti in via dei Mille, 60 Napoli, è stato presentato il Premio Spettacolo Eduardo Nicolardi.

L’evento, aperto con audio video di canzoni scritte da Eduardo Nicolardi e cantate da vari artisti, è stato condotto brillantemente da Ciro Lucioli e Laura Misticone.

I conferimenti dei premi, come nelle prevedenti edizioni, sono stati consegnati da Clara Nicolardi nipote di Eduardo Nicolardi.

La consegna dei premi è stata intervallata da siparietti musicali a cui hanno partecipato diversi artisti e maestri e tra questi il grande Mario Maglione che ha ricevuto anche lui il premio.

Sono stati premiati inoltre : Gianfranco Caliendo, prof. Giuseppe Chiarello, I Cimarosa, dott. Giuseppe Covetti, Francesco D’Onofrio, Alessandra Esposito, Antonino Laudicina, dott. Enrico Surrentini, Rosaria Avolio, Ludovica Chianese, Gianni Conte, Giovanni De Cesare, Trudy Fiorentino, Francesco Cuomo, Gilda Mendes, Tizianna. Agli assenti per altri impegni, si provvederà in seguito a consegnare il Premio.

L’incontro si è chiuso sulle note di Tammurriata nera cantata da vari artisti accompagnati alla tastiera dal maestro Pippo Noviello e ripresa anche dal pubblico.

Il pubblico ha applaudito all’unisono.

L’evento è stato sigillato con il saluto i ringraziamenti alla platea di Ciro Lucilio e Laura Misticone e un rinfresco molto gradito dagli ospiti.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews