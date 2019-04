NA 11/4/19 presso la scuola Nicolardi “Napoli in…canto”

Giovedì 11 aprile u.s. presso il teatro della scuola Nicolardi la giornalista Marisa Pumpo Pica ha presentato una edizione straordinaria di Napoli in…canto.

Dopo il rituale saluto agli ospiti, Marisa Pumpo ha informato della dipartita del vecchio socio prof. Sergio Scisciot. Tutti i presenti hanno battuto le mani alla sua memoria. A seguire Marisa ha iniziato ad invitare i poeti per la recitazione dei loro versi. Le recitazioni dei versi sono state intervallate da siparietti musicali.

Hanno recitato versi: Romano Rizzo, Maria Rosaria La Gala, Italo Sgherzi, Giovanni Baiano, Vincenzo Occupato, Arturo Bono, Maria Rosaria Piccirillo, Giuseppe Esposito, Antonio Venturini, Irene Pumpo, Franco Petrone.

Nunzia Nasti ha recitato un passo dalla commedia Filumena Marturano.

Hanno partecipato per il canto: Antonio Onorato, Enza Romano, Maria Rosaria Botti, Tina Bonetti, Antonino Tarantino, Romano Rizzo, Cosimo De Liberato, Antonio Micera, Luca Paolella.

Al piano il maestro Franco Berger e alla chitarra il maestro Gianfranco Matarazzo.

Tutti i protagonisti hanno ricevuto applausi.

L’evento è stato chiuso da Marisa Pumpo con il saluto agli ospiti e un arrivederci alla Biblioteca Croce il 17 Aprile p.v per l’incontro di Aprile 19.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

Del giornale Positanonews