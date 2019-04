I Mussolini e le Europee di Gaspare Apicella

Il nome di Mussolini ritorna prepotentemente sulla scena politica nazionale e, forse, europea. Alla già presente da tempo Alessandra, che corre per Forza Italia si aggiunge Caio Giulio Cesare che, per Fratelli d’Italia, è in lista per la circoscrizione Sua. Lotta in famiglia, si fa per dire, perché entrambi corrono per il Sud.

Pensiamo che entrambi, nel rispetto delle abitudini familiari, vogliano, nel corso di un eventuale giro di propaganda elettorale in provincia di Salerno, “scendere” al famoso hotel Luna di Amalfi, dove è presente sul registro degli ospiti un saluto con firma autograda del famoso avo.

Persino Almirante, sulla falsariga delle abitudine del suo Benito, usava “scendere” nei suoi frequenti soggiorno amalfitani al Luna della famiglia Barbaro