MUSICA: Resurrextion – Introspezione feat. Nicola Caso – nuovo video online

Il gruppo Resurrextion (fondato il 4 ottobre del 2002) pubblica il videoclip del nuovo singolo “Introspezione” feat. Nicola Caso, a seguito dell’uscita del nuovo album “Resurrection”.

Link: https://youtu.be/rOSDxcUejYI

Su una moderna produzione del giovane beatmaker Diamond Louis, si alternano i flussi di coscienza introspettivi degli MCs “Marsu” e “DJ Spider”, intervallati dal ritornello del cantante Nicola Caso.

Il video è stato realizzato dal regista e fotografo Gaetano Massa (già autore di “Caos Estemporaneo”, precedente video del gruppo, oltre che di vari video e del libro fotografico “Core e lengua. Il rap in Campania e altre storie, insieme a Pino Miraglia) che è riuscito a dare il giusto mood visivo al brano, alternando a riprese in studio, suggestive location della Penisola Sorrentina a riprese nella “Bottega d’arte” del Maestro scultore Domenico Sepe, di Afragola, ripreso a scolpire un busto di donna, che richiama i tratti di Sveva Sun, attrice del video. “Introspezione” è il brano d’apertura dell’ultimo disco del gruppo dal titolo “Resurrection”, disponibile su Spotify, iTunes e tutti gli stores digitali.

Il gruppo Resurrextion nasce il 4 Ottobre del 2002, da ragazzi provenienti da vari comuni della “Città metropolitana di Napoli”. Dal 2014, la nuova ed attuale formazione del gruppo è composta da Mauro “Marsu” D’Arco (MC), Roberto Roberto “Dj Spider” Ciuoffo (DJ, MC e producer), Antonino “DJ Neno” Aprea (DJ e producer) e dal breaker Maurizio “Keezy” Ricci.

Il gruppo, dopo 17 anni e tanto lavoro, può vantare numerose esibizioni (oltre 400 tra live, eventi e workshop e l’accesso a prestigiosi eventi nazionali come il “Giffoni Film Festival 2015” e la finalissima dell’ “Underground Skillz Da Bomb 2007”.

I Resurrextion hanno all’attivo 4 dischi: “Primo Lemma – mixtape” (2004), “Sonano ‘e Vàsule EP” (2009) ed “Elettro Sud” (2011), prodotti dalla Relief Records Europe, e “Resurrection” (2018).

Info e contatti :

FB, Intsagram, Spotify: Resurrextion; youtube.com/resurrex, www.resurrextioncrew.com

info@resurrextioncrew.com