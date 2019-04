Muore Verena Wagner, l’ultima nipote del compositore tedesco

Muore a Bayreuth all’età di 98 anni Verena Wagner Lafferentz, l’ultima nipote di Richard Wagner. Verena era la figlia più giovane di Siegfried e Winifred Wagner. Nata il 2 dicembre 1920, cresce con i fratelli nella residenza di famiglia, a Villa Wahnfried: Richard e Cosima Wagner scelsero infatti di stabilirsi a Bayreuth, nell’Alta Franconia. Verena Wagner in gioventù fu vicina al matrimonio con Adolf Hitler, ospite abituale di Winifred nella propria residenza. La nipote del compositore tedesco alla fine sposò Bodo Lafferentz, membro della prima ora del partito nazionalsocialista e alto ufficiale delle SS: dal loro matrimonio nacquero Amélie, Manfred, Winifred, Wieland and Verena.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sindaca di Bayreuth, Brigitte Merk-Erbe, che ha sottolineato come “Le divergenze pubbliche o private all’interno delle famiglie Wagner non hanno mai incrinato la sua fedeltà ai membri della famiglia.” Verena Wagner Lafferentz dal Dopoguerra si impegnò a sostegno delle Associazioni Richard Wagner, in particolare in quella della città natale del nonno, Lipsia. Thomas Krakow, presidente dell’associazione ha definito una “fedele compagna”. Verena è stato un membro attivo della Fondazione dalle sue origini, partendo dal Festival di Bayreuth fino alla riprogettazione del Museo Richard Wagner ospitato a Villa Wahnfried.