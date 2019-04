Muore a 54 anni il comico Giacomo Battaglia

Questa notte è venuto a mancare il comico Giacomo Battaglia all’età di 54 anni per colpa di un ictus. Stando a quanto riportato da la repubblica.it, il comico dopo il malore, che lo ha colpito a fine giugno 2018, è entrato in coma e non si è più risvegliato.

In tanti lo hanno ricordato con affetto e stima sui propri profili social esprimendo dispiacere per la morte del comico, morto troppo presto. I funerali si terranno a Reggio Calabria in forma privata.

Il comico reggino era ricoverato da tempo all’ospedale di Crotone.

Sempre in coppia con Gigi Miseferi, era tra i protagonisti del teatro Bagaglino di Roma e famoso per le sue imitazioni di Bruno Vespa e Sandro Ciotti. Nel 1990, insieme a Miseferi, ha partecipato alla trasmissione RAI “Stasera mi butto”, riservata a giovani comici emergenti. Fu lì che i due vennero notati da Pier Francesco Pingitore, che decise di scritturarli per lo spettacolo “Troppa Trippa” della Compagnia del Teatro Bagaglino.

Nonostante la malattia, Battaglia ha proseguito la sua attività culturale fin quando ne ha avuto le forze, scrivendo il romanzo “Mia madre non lo deve sapere”, e a chiunque lo avvicinasse ripeteva sempre: “Chi non ride è fuori moda”.

Riposa in pace!