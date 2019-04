Multa di 2.000 euro alla Juve Stabia per una scarpa e delle bottigliette di acqua lanciate in campo dai tifosi

Castellammare di Stabia. Domenica alle 14.30, presso il locale stadio Romeo Menti, si è disputata la partita tra la Juve Stabia ed il Trapani, che ha visto la squadre delle Vespe vittoriosa con i gol di Carlini e Canotto. Durante il match, però, alcuni sostenitori della Juve Stabia si sono resi colpevoli di atti di grande inciviltà lanciando sul terreno di gioco delle bottigliette di acqua quasi piene e, addirittura, una scarpa. Fortunatamente non ci sono state conseguenze durante la disputa della partita ma la punizione non è tardata ad arrivare e la Juve Stabia è stata condannata a pagare una multa di 2.000 euro per i gesti incivili dei suoi tifosi.