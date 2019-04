E’ morto a Parma il “boss dei due Mondi” Mario Fabbrocino

E’ morto questa notte Mario Fabbrocino, il boss “dei due Mondi”. Quest’ultimo è deceduto a Parma, città dove stava scontando due ergastoli, dopo un’operazione chirurgica. Fabbrocino era il capo del clan di San Giuseppe Vesuviano che negli anni ’80 entrò in contrasto con la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. In paese era noto con il soprannome di “O’ Gravunaro”, ma anche come Boss dei Due Mondi, visti i rapporti stretti che manteneva con il Sud America, principalmente per il traffico di stupefacenti. In Sud America fu persino latitante per diverso tempo. Era stato preso nell’agosto del 2005 dalla Dia in una villa vicino San Giuseppe Vesuviano. Era accusato anche dell’omicidio del figlio di Raffaele Cutolo, Roberto, ucciso nel 1991.

Fabbrocino era malato da tempo. Pare che i familiari abbiano chiesto l’autopsia dopo il decesso in seguito all’intervento chirurgico.