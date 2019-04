“Strada che porta alla Cresta al Faito bloccata da i due lati” – così dichiara Pino De Vivo, residente della montagna. “Sono anni che l’amministazione di Vico Equense ignora questo problema nonostante numerose segnalazioni.

Quest’anno anche dal lato che si sale al Pian del Pero vi sono buche enormi e, sembra, che non siano state riempite per poterci passare con le auto, ma si sono limitati a metterci il solito nastrino di plastica, che anch’esso, lo troveranno sparso per la montagna.

Il Problema potrebbe essere alleviato se qualche tecnico del comune abbia la compiacenza di salire, capocchione permettendo, e voler effettuare un collegamento con un pozzetto che non è collegato con lo scarico che fa defluire l’acqua piovana.

Forse non risolverà il problema del tutto – conclude – ma di sicuro chi abita alla Cresta anche senza una 4×4 o Suv potrà accederci senza rimanere impantanato e poi dover far causa al Comune a nostre spese”.