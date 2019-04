Monica Bellucci era insieme alla figlia Deva Cassel a Ravello, nel corso del video shooting per Dolce & Gabbana. Deva è stata scelta per la campagna di lancio del nuovo profumo D&G e la madre, attrice e modella, ha preso parte al cast che stava realizzando il video nella Città della Musica. Monica Bellucci era in splendida forma, vestiva una camicia bianca e jeans con sublime eleganza, ed era molto sorridente e distesa mentre “sorvegliava” la giovanissima Deva all’opera. La Bellucci è stata vista al Belvedere Principessa di Piemonte, dove non si è sottratta a foto con i fans: gli scatti fotografici e le riprese video sono poi proseguiti nel centro di Ravello e a Villa Rufolo.