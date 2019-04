Minori: Visita guidata a Pompei per i ragazzi delle scuole medie

Lo scorso martedì, gli alunni della scuola media via Giovanni XXIII a Minori, classi terze, hanno trascorso una bellissima giornata facendo un visita guidata agli scavi di Pompei, accompagnati da alcuni insegnanti.

La partenza da Minori ha registrato un piccolo ritardo per consentire ai responsabili della Polizia Locale di controllare sia lo stato del mezzo di trasporto impegnato, sia i documenti di viaggio e sia quelli del conducente.

Tutto in ordine, tutti a bordo: partenza, via!

E così, grazie alla solerzia della responsabile del comando di Minori, Susanna Silvestri, e del vigile Domenico Giordano, i genitori si sono rassicurati e gli adolescenti hanno potuto trascorrere una giornata in allegria, attenti comunque a quanto le guide loro insegnavano.