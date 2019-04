Uno splendido esemplare di tartaruga Caretta Caretta è stato trovato spiaggiato in riva all’arenile, a Minori. La specie è stata notata da un gruppo di persone, che circa un’ora e mezza fa, hanno contattato la Capitaneria di Porto della vicina Maiori. Non c’è stato nulla da fare per la Caretta, che purtroppo non è riuscita a sopravvivere: la tartaruga aveva della plastica che penzolava dalle fauci, ed è morta molto presumibilmente per ostruzione dell’esofago. Una vittima dell’inquinamento marino, l’ennesima che ci segnala quanto siano sporchi i nostri, a causa dell’attività terrestre.