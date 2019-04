Qualche giorno fa Fulvio Mormile, precisamente il 19 aprile, segnalò la presenza di “situazioni ambigue” provenienti dalla vasca della Villa Romana, attaccando duramente il responsabile comunale.

Ecco la risposta dell’amministrazione comunale di Minori al suo post su facebook.

Sarebbe facile replicare. Sarebbe facile contrapporre alle sgangherate argomentazioni dei fautori dell’odio la semplicità della ragione: la vasca incriminata è gestita dalla Sovrintendenza, il Comune di Minori, travalicando anche la ripartizione di competenze, viene autorizzato volta per volta al diserbo e alla pulizia (come è avvenuto anche quest’anno in concomitanza con il venerdì santo, così che l’intervento è in corso da oggi). Punto. Ma qualcosa bisogna aggiungere, perché le bugie, le fake-news, gli inganni finiscono, a furia di essere spacciati in quel territorio privo di regole che è lo spazio “social”, per scavare un solco di dubbio nella verità e negli intelletti anche delle persone oneste. Diffondere odio per indurre paura per generare diffidenza: è questa la tecnica di chi si dichiara oppositore politico ma in realtà si oppone ai fatti, alla ragione, al bene collettivo. La manipolazione della realtà è semplice su facebook, dove tutto è permesso e può circolare di tutto: si monta una balla qualsiasi, la si racconta nel modo che risulta più utile, poi si sparano pallettoni a destra e a manca non per renderla più plausibile ma per farla sentire di più, per renderla più “urlata”. Più il grido è forte, supportato da toni scomposti e aggressivi, più si spera che sia convincente. E magari qualche lettore affrettato si riesce pure a conquistarlo. Ma non certo a cambiare la realtà.

L’amministrazione comunale