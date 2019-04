Arriva in Costiera Amalfitana il primo distributore automatico di cannabis light, attivo 24 ore su 24. Il punto self service è installato a Minori, ed è possibile trovare infiorescenze di canapa light, prive del principio attivo THC, ovvero il delta-9-tetraidrocannabinolo, prodotto con processo agricolo.

Nelle infiorescenze di marijuana leggera si può invece trovare la sua parte pregiata, il CBD (cannabidiolo), il cui utilizzo è straordinariamente ampio. Il cannabidiolo ha effetti rilassanti, le sue proprietà benefiche sono oggetto di studio nel campo medico: questo principio attivo limita di intensità e di frequenza le contrazioni muscolari involontarie ed è un ottimo antinfiammatorio. I cannabinoidi secondo studi frenano il proliferare di cellule del cancro, riescono a legarsi a questi elementi ostacolando in tal modo la propagazione delle metastasi.

Gli effetti salutari della canapa si possono contare dal campo cosmetico a quello alimentare: unguenti e pomate di canapa possono combattere l’acne, ed inoltre ha un effetto inibitorio sulla sintesi lipidica, che è una delle cause della formazione delle impurità cutanee. I semi di Cannabis contengono proteine digeribili, ma anche fibre, vitamine B ed E e molti minerali. Le infiorescenze utilizzate per uso alimentare favoriscono l’apporto di Omega 3 e 6, acidi grassi fondamentali per la salute dell’organismo.

La canapa è inoltre un antiossidante naturale, estremamente più potente di elementi come le vitamine, soprattutto la C e la E, favorendo la rigenerazione delle cellule.

Il distributore di canapa light sarà inaugurato domani sera alle ore 20, in Largo Solaio dei Pastai.