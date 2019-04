Minori. Parte lunedì 29 aprile la manifestazione “Sport In Comune”

Fase comunale della manifestazione sport In Comune, promossa da Coni e Miur.

Minori ha aderito insieme all’Istituto Comprensivo di Minori lunedì 29 Aprile dalle 9 al Campo Leo Lieto. I ragazzi delle classi quarta e quinta, con la supervisione di docenti e personale qualificato, effettueranno dei giochi sportivi per lo sviluppo delle capacità coordinative e motorie. Saranno premiati i primi tre classificati delle prove, ma il tema della giornata è il fair play e il rispetto delle regole del gioco. È la politica dello sport per tutti veicolo di aggregazione e motore della passione sportiva per le nuove generazioni.

L’Amministrazione Comunale