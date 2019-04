Il maestro Nico D’Auria quest’oggi ha dato vita alla cerimonia della “Posa del primo palo” per l’anno 2019 a Minori. La notizia è giunta inaspettatamente questa mattina attraverso i social, dalla fanpage del movimento “Lo spiaggismo”. “Il m° D’Auria, infatti, preferirebbe una cerimonia a porte chiuse, priva di clamori e senza fotografi e stampa – si annuncia dalla pagina –. Tuttavia faremo di tutto per riuscire a mostrarvi il momento esatto della posa e a carpire qualche impressione del maestro a caldo. Nel frattempo, anche dal suo abbigliamento, è immediato intuire come l’arrivo dell’estate sia imminente.”

Come detto dal maestro D’Auria, la posa del primo palo è avvenuta stamattina intorno alle 8 da parte di Aniello, aprendo così alla stagione spiaggista, con l’installazione degli stabilimenti balneari. “Seguiteci perché la sofferenza è solo all’inizio di un 2019 che si spera tranquillo”, così il maestro dello spiaggismo ha salutato la diretta dalla spiaggia della Città del Gusto.