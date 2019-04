Minori, installati raccoglitori per olio vegetale esausto

Oggi, 2 aprile 2019, sono stati installati sul territorio comunale di Minori, i nuovi raccoglitori per il conferimento dell’olio vegetale esausto. La raccolta prevede due modalità di deposito.

Nei contenitori siti a Via Cesare Carola e a Via Pioppi, il contenuto della bottiglia non si deve svuotare all’interno del contenitore, ma basta depositare semplicemente la bottiglia stessa nel bidone di raccolta.

Chi vorrà continuare a raccogliere l’olio sversandolo nella tanica in plastica, data in dotazione dal Comune, potrà recarsi al punto di raccolta in Via Vescovado.

Nel bidone, in questo caso, si deve versare solo l’olio esausto senza il contenitore.

Ricordiamo che l’olio vegetale esausto è un rifiuto, che se disperso nell’ambiente, comporta gravi danni al sottosuolo, alle reti fognarie, all’impianto idrico domestico, alle falde acquifere, al mare.

Riciclando e riutilizzando correttamente gli oli vegetali esausti si possono ottenere vantaggi economici, energetici ed ambientali significativi, trasformando quello che fino a poco tempo fa era soltanto un rifiuto in un’importante risorsa.