La classe quinta del plesso di Minori , nell’ambito del progetto legalità, ha effettuato una uscita didattica presso il Comando dei carabinieri di Amalfi, accompagnati dalla Maestra Mena Amato. Sono stati amorevolemente accolti nella caserma dal maresciallo in servizio che pazientemente ha risposto alle tante curiosità dei ragazzi, stimolate dal fascino che l’arma suscita in loro. Sono stati informati dai pericoli presenti nella nostra Costiera, che pur essendo un ‘isola Felice ha problematiche crescenti come la diffusione di sostanze stupefacenti. È bene che fin da piccoli sappiano conoscerne i rischi e restarne fuori. Hanno avuto, inoltre, la possibilità di visitare la centrale operativa del nucleo radiomobile e di comprendere quanto sia importante il compito delle forze dell’ordine. Ne sono rimasti affascinati ed entusiasti e felicissimi del dono ricevuto. Un grazie da parte del Sindaco Andrea Reale e dell’intera Amministrazione Comunale al Dirigente scolastico e al Comando dei Carabinieri di Amalfi