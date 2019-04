Minori, Gaetano Ruocco nominato presidente Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia

Tanti complimenti ad un figlio della Costiera Amalfitana. Gaetano Ruocco, 47 ispettore della Guardia di Finanza di Minori, è stato nominato presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia. La decisione è stata presa a Pescara. L’ennesimo riconoscimento per una figura che è sicuramente di spicco nel panorama Nazionale: già in passato era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e della Benemerenza al Merito della Sanità Pubblica. Ora questa nuova avventura.

Ricordiamo che l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia è il più antico sodalizio della categoria sottufficiali. Nata nell’immediato dopoguerra, raccoglie fra le sue fila quanti sono desiderosi di mantenere saldi gli ideali di cameratismo fra gli associati. L’Associazione è nata come libera associazione, apolitica e apartitica, per la tutela degli interessi e dello spirito di categoria dei Sottufficiali appartenenti alle FF.AA. ed ai Corpi Armati dello Stato per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. Nonostante le difficoltà iniziali di natura organizzativa, il sodalizio si estende in quasi tutte le provincie italiane, operando in piena collaborazione con il Gabinetto del Ministro, il Segretario Generale della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa egli Stati Maggiori di Forza Armata. L’ Associazione consta sul territorio nazionale di n° 50 Sezioni, 2 Gruppi, di 1 Sezione in Australia e di n° 6 Sezioni in via di costituzione.