Minori: alunni a scuola dai Carabinieri

Sono stati amorevolmente accolti nella caserma della compagnia dei Carabinieri di Amalfi gli alunni della quinta classe delle elementari di Minori.

Accompagnati dalla maestra Mena Amato, gli alunni sono arrivati con un pullmino della scuola di Maiori ed hanno subito preso confidenza con i militari che li hanno incontrati e cui hanno posti una sfilza di domande, alcune delle quali assolutamente in tono con le esigenze dei giovani d’oggi. Naturalmente non sono mancate le domande curiose, sia sull’arruolamento che sulle modalità di condurre il servizio sicurezza.

Alla fine tutti contenti, emozionati e soddisfatti, anche per il dono ricevuto.