Michele Benincasa pensa alla candidatura a sindaco di Vietri

Mancano 10 giorni alla scadenza per la presentazione delle liste dei candidati alle prossime elezioni a Vietri sul mare e gli incontri tra i vari esponenti delle probabili liste si fanno frenetici.Tanti i nomi che si sono susseguiti in questi giorni,tra certezze e probabilità, rimangono ancora in piedi ,con certezza , almeno fino ad oggi,le candidature di Giovanni De Simone, Antonella Scannapieco ,le probabili di Matteo Buono e Antonella Raimondi e quelle di “bandiera” sui cui i partiti mantengono il più stretto riserbo.Una indiscrezione,di questi giorni, vorrebbe Michele Benincasa,giovane e brillante avvocato vietrese, segreterio del PD locale, compulsato da molti giovani e non ,ma anche da esponenti di altri partiti del centro sinistra, come candidato sindaco.Una situazione che potrebbe sconvolgere tutti i programmi e le liste.Chiamato in causa Michele Benincasa non ha smentito gli incontri avuti, lusingato da tante attenzioni e tante persone che lo vorrebbero a capo di una lista di giovani ha dichiarato:”Dunque, come noto, queste elezioni amministrative mi hanno fatto capire di poter contare su una stima ed un affetto che superano di gran lunga ogni mia aspettativa.

Non potevo neanche immaginare di godere di tanto consenso tra i miei concittadini.

Da subito molti mi hanno indotto a candidarmi, ad espormi in prima persona per costruire un progetto serio e credibile di sviluppo del paese. A Vietri ci sono tante belle energie, tanti giovani validi che vogliono impegnarsi ed appassionarsi.

Per ora posso solo dire che al di là del mio impegno diretto, mi impegnerò a ricambiare l’investimento ricevuto in termini di fiducia e di consenso. Anche se non avrò un mio spazio istituzionale, favorirò il nascere di un incubatore di idee, di un contenitore, che potrà raccogliere tutte queste belle energie per metterle al servizio di Vietri e dei vietresi e dimostrando che la politica è passione e non si fa soltanto rivestendo una carica.”

Antonio Di Giovanni