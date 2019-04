Questa domenica delle palme sarà una giornata condizionata da freddo e maltempo su molte regioni. Al mattino forti piogge, rovesci e temporali, colpiranno il Nord specie l’area più occidentale. Neve abbondante sulle Alpi intorno a 800-900m sul comparto alpino occidentale, su quello centrale ed orientale invece intorno ai 1000/1200 metri. La neve farà la sua comparsa sull’Appennino settentrionale sopra i 1100-1300m e a quote più alte, invece, su quello centro meridionale. Nel pomeriggio intense piogge e temporali su tutto il Centro Sud. Farà più freddo specialmente sulle zone centro settentrionali. Più tranquillo il meteo sulla Sardegna e sulla fascia meridionale della Sicilia dove avremo anche alcune belle schiarite.

In Costiera Amalfitana ed in Penisola Sorrentina, questo sabato si presenta nuvoloso e per domani previste piogge in grande parte del territorio campano. Le temperature rimarranno fredde, proprio a far capire che questa primavera tanderà ad arrivare.

A Pasqua la situazione non migliorerà, infatti nelle zone alte prevista neve e forti temporali per la Pasquetta, che come ogni anno sarà piovosa o forse un po’ di più.

Pe tutti gli aggiornamenti sulla situazione atmosferica, restate aggiornati sulla nostra sezione Meteo.