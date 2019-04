Meteo: crollano le temperature di 10 gradi, torna la pioggia

La settimana che porta al Primo maggio sarà caratterizzata da un colpo di coda dell’inverno le cui avvisaglie si sono registrate già oggi.

Nella seconda parte di questo week end è arrivato sull’Italia un ciclone di aria fredda che porterà un brusco calo delle temperature.

Le temperature caleranno di oltre 10 gradi, come indicato dagli esperti de IlMeteo.it. Il ciclone freddo atteso per la giornata di Domenica dunque, si addosserà all’arco alpino centro orientale, facendo letteralmente crollare le temperature di diversi gradi in pochissimo tempo.

Questo porterà forti piogge, temporali, grandinate e anche neve al Nord. Il maltempo però non si fermerà solo al week end, ma si prolungherà nei primi giorni della prossima settimana, dando origine a rovesci anche per il ponte del primo maggio.

A Salerno le previsioni de Il Meteo.it indicano pioggia per le giornate di oggi e domani. Lunedì 29 aprile sono previsti temporali. Da segnalare il crollo delle temperature con le minime di poco superiori ai 10 gradi e le massime che non andranno oltre i 15 gradi. Un ritorno di cappotti, sciarpe e giubbini che proseguirà per tutta la settimana. Nel giorno di mercoledì 1° maggio sarà nuvoloso con minmia sugli 11 gradi e massima ferma a 17 gradi.