Meta verso le elezioni comunali. Insieme a Giuseppe Tito la new entry Rosanna Testa

Meta. Manca davvero pochissimo alle elezioni comunali e le candidature vanno definendosi ogni giorno di più, tra riconferme e nuovi nomi. Nella lista del sindaco uscente Giuseppe Tito una new entry. Si tratta di Rosanna Testa che, dopo un’assenza di 15 anni dalla politica cittadina, decide di affiancare l’attuale primo cittadino metese. Ma per le liste ufficiali bisogna ancora attendere un bel po’ e non si escludono ulteriori colpi di scena.