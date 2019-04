Meta, Sorrento. Corsa a sindaco . Antonino Russo nessuna incompatibilità e tanti attestati di stima. E gli altri?

Meta, Sorrento. Continua la corsa a sindaco a Meta, da parte di Peppe Tito continui annunci di nuovi ingressi in Giunta ( l’ultimo poco credibile quello di Mormile, poco credibile perchè l’ottimo imprenditore non potrebbe lavorare se candidato, ndr ) , l’unico accordo esterno ufficiale, documentato con un esclusivo video su Positanonews TV, e poi ripreso da altri, è il ruolo di Graziano Maresca, possibile vice sindaco o assessore esterno.

MA CI SARANNO INNUMEREVOLI NEW ENTRY NELLA LISTA?

Assolutamente no. Sono i classici “ballon d’essay”, strumento primordiale nei mass media per testare il pubblico e dividere le file avversarie. Abili mosse per destabilizzare eventuali formazioni di altre liste forti. Basta chiedersi che fine fanno i “fedelissimi” per capire che la lista sarà simile in gran parte a quella uscente, chi lo ha seguito nel bello e brutto tempo, quali sono state le indagini della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, non può rimanere fuori, elementare Watson, direbbe qualcuno.. Ma tanto di cappello a Peppe Tito che sta dimostrando la sua capacità di scompaginare le truppe avversarie..

UNA SPONTANEA PRECISAZIONE SU RUSSO

Occorre una precisazione alla nostra indiscrezione sulla presunta incompatibilità del geometra Antonino Russo ( Leggi qui articolo con gli approfondimenti ) , proprio oggi abbiamo letto un’intervista su Agorà nella quale riferisce di non avere incompatibilità con il Comune perchè il ricorso al Tar Campania è contro la Soprintendenza di Napoli, ci sembra giusto dirlo, anche se non richiesto, come è giusto riportare che sulla pagina facebook di Positanonews sono giunti tanti attestati di stima.

E GLI ALTRI CHE STANNO FACENDO?

Tony Cuccurullo si sta organizzando con il PD, Paolo Trapani spara bordate su Tito “Un despota”, dimostrando quello che dicevamo il suo ex sindaco ed il suo ex partito sono i nemici numero uno. Dal Movimento Cinque Stelle ancora nessuna notizia, solo che la lista è stata inviata regolarmente per la certificazione a Milano.