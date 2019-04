Meta. Il rapper Anastasio dalla penisola sorrentina al palco del concerto del primo maggio a Roma

Mancano pochissime ore al tradizionale concerto del primo maggio 2019 a Roma. E quest’anno, tra i tanti big ad esibirsi, ci sarà anche Anastasio che, dopo aver vinto l’ultima edizione di X Factor, sta percorrendo con grandi soddisfazioni la via del successo che gli auguriamo lo porti sempre più in alto. Il giovane rapper è originario di Meta e sta portando in alto il nome della penisola sorrentina, dove appena può ama tornare per respirare aria di casa. Anastasio sicuramente è una delle rivelazioni musicali dell’ultimo anno con uno stile particolare che mescola in modo egregio il cantautorato con il rap. Le date del suo tour hanno riscosso grandissimo successo e la maggior parte hanno fatto registrare il sold out. Ed ora Anastasio approda sul palco del famoso Concerto del primo maggio, che inizierà alle 15 di domani in Piazza San Giovanni per proseguire fino a tarda sera. Lo abbiamo seguito e sostenuto dall’inizio della sua avventura ad X Factor e lo seguiremo anche domani in questo appuntamento così importante. Bravissimo Anastasio