Meta: Il quartetto dei gemelli Milano passa la selezione di “Ballando On The Road””. Venerdì la semifinale su Rai Uno

Nuovo motivo di vanto per tutti noi della Penisola Sorrentina e ancora una volta è Meta la protagonista, con ben quattro ragazzi, anzi quattro gemelli!

Proprio così, i gemelli Milano, Antonino, Antonio, Rosario e Raffaele, conosciuti come “Stargem Quattro”, sono i semifinalisti di “Ballando On The Road”, un programma che coinvolge i giovani ballerini in tutta Italia, organizzato da “Ballando con le Stelle”.

Fanno parte dei 36 ragazzi e gruppi scelti per le semifinali che sono state divise in quattro puntate da nove partecipati ciascuno. I ragazzi sono i protagonisti della quarta puntata.

I quattro gemellini, di soli 14 anni, sono stati selezionati il 28 novembre scorso nel centro commerciale Campania di Marcianese, tra 1400 partecipanti della Campania e oltre 20 mila in tutta Italia.Sono arrivati alle semifinali del programma che si terranno venerdì alle 16:50 su Rai Uno.

Antonio, Antonino, Rosario e Raffaele sono grandi amanti della danza di tutti i generi: hanno cominciato il loro percorso all’età di 5 anni e continuano da allora ad allenarsi ogni giorno per circa 10-12 ore alla settimana. Amano la danza classica, la moderna e l’hip-hop. La loro passione e la loro bravura è cresciuta in una nota scuola di danza di Piano di Sorrento.

I ragazzi, per superare questa semifinale, hanno bisogno del vostro aiuto: per realizzare il loro sogno di arrivare alla FINALISSIMA, noi tutti dobbiamo impegnarci a votarli andando sulla pagina facebook di “Ballando On The Road” e lasciare un “Mi piace” sulla loro foto. Mi raccomando, mi piace ai Stargem Quattro.

In bocca al lupo ragazzi da tutto lo staff di Positanonews!