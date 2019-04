Meta: Problemi di qualità del mare al “Purgatorio”. Ecco i dati del test

La stagione non comincia al meglio per le acque di Meta, dove è da poco emerso dai test di qualità del mare, un livello di batteri che è quasi il doppio del limite massimo (831 su 500).

Il prelievo dei campioni è stato effettuato lo scorso martedì 16 aprile dai tecnici dell’Arpac ed il testa ha chiaramente evidenziato che l’acqua della spiaggia del Purgatorio non è balneabile.

Insomma, quella che si prospettava una settimana di pace e tranquillità da trascorrere sulla spiaggia in vista del ponte di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, non sarà così, almeno per i metesi.

C’è da dire, però, che un altro prelievo fatto a pochi minuti di distanza, dal primo, ha dato invece esito negativo. Per adesso, il primo cittadino di Meta, Peppe Tito, il sindaco del popolo, non ha emanato alcun’ordinanza che vieta tutti nella zona, visto che competerà a lui la disposizione di uno stop alla balneazione.

Probabilmente, si attendono i risultati delle contro-analisi.

Per gli altri comuni della Penisola Sorrentina, invece, i risultati non hanno evidenziato problemi.