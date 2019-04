Meta, pressing di Tito su Graziano Maresca “Ci ha chiamato Sassi, ma chiedo progetti condivisi”. Pane con Cuccurullo

Meta, Sorrento. Grandi movimenti per le prossime elezioni. Il sindaco Peppe Tito, come la Juventus, di cui è tifoso, cerca il “Ronaldo” della situazione . Il pressing è su Graziano Maresca, già capo ufficio tecnico a Piano, ma anche assessore a Meta , da molti visto come possibile suo competitor. Ma come stanno le cose?

“Non ho ancora dato la mia adesione,è necessario prima di tutto che siano condivisi i progetti di sviluppo del paese e poi viene il resto. Io ho un progetto di sviluppo ambizioso,ritengo che sia necessario lasciare un segno capace di portare un nuovo benessere al paese. Se questo progetto sarà condiviso,non ho problemi a candidarmi con lui” Ma come è nato questo avvicinamento ? “L’ex sindaco Carlo Sassi ci ha sollecitato a stare insieme. Io e Peppe gli vogliamo molto bene. Lui crede,che insieme possiamo fare veramente molto per Meta”.

Intanto nessun accordo col geometra Tonino Russo espressione dell’ex Sindaco Bruno Antonelli e del suo fedelissimo Daniele De Martino. Tutti e tre alle scorse elezioni erano stati sfidanti di Tito con la lista Meta Ora. La sconfitta, però, aveva portato in Consiglio il solo candidato Sindaco Antonelli ora non gli resta che l’accordo con L’Altra Meta di Tony Cocurullo o fare una lista come disse a Positanonews

Sembra invece non fondata l’ipotesi dell’avvocato Checco Pane candidato indirettamente con Tito con Augusto Ercolano . Pane era con Antonella Viggiano, che si è fatta da parte se non addirittura appoggerà lo stesso Tito. Invece pare che ci sia un avvicinamento dell’avvocato Francesco Pane proprio con Tony Cocurullo.

C’è anche da dire che tutte queste azioni di “calcio mercato” di Tito va a scontrarsi con i numeri ridotti dei consiglieri che andranno eletti e ridottissimi della Giunta. Sono molto probabilmente abili mosse per sparigliare gli avversari, non possiamo mai credere che i fedelissimi non saranno loro ad occupare quegli scranni. Infatti gli stessi non dicono assolutamente nulla, stando al gioco che fa il loro sindaco…

All’interno trapela poco, forse Angela Aiello vice sindaco e Roberto Porzio assessore sono delle ipotesi che trapelano, ma nessuno parla. Il diktat è non scostarsi dalle abili mosse del capo..

E il Movimento Cinque Stelle? Le ultime notizie danno la lista di dieci persone già pronte e inviata col candidato sindaco a Milano per la certificazione.