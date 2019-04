Meta. Perforato un tubo del metano, riaperta Via Petrale ma si procede con cautela

Meta. Questa mattina si è verificato il perforamento accidentale di un tubo del metano in via Petrale, la strada in località Alberi che collega Meta con Vico Equense ed i paesi limitrofi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per provvedere alla messa in sicurezza dell’area nonché gli agenti della Polizia Municipale hanno dato il nulla osta agli operai che lavorano sul posto per la posa della fibra ottica affinché provvedessero a chiudere la strada. Nessun cartello è stato posto ad indicare l’interruzione al punto che molti automobilisti si sono visti costretti a fare un improvviso dietrofront non potendo proseguire. I disagi sono, quindi, notevoli. Da poco Via Petrale è stata riaperta al traffico veicolare ma si consiglia comunque di procedere con cautela per la presenza degli operai che stanno proseguendo i lavori.